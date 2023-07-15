Баста верит в победу ЦСКА в OLIMPBET Суперкубке России

Российский музыкант Василий Вакуленко (Баста) в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и ЦСКА в OLIMPBET Суперкубке России.

«Верим в победу. В год столетия ЦСКА (имел ввиду юбилей общества ЦСКА — прим. «СЭ») показал высокий результат. Для полной коллекции было бы неплохо получить другого соперника в Суперкубке, сами понимаете какого, «Спартак». Будем верить в команду», — сказал Вакуленко «СЭ».

Встреча между «Зенитом» и ЦСКА пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани. Начало матча — в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — ЦСКА.