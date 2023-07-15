Чанов — об OLIMPBET Суперкубке России: «Думаю, ЦСКА и «Зенит» покажут класс»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мыслями в преддверии OLIMPBET Суперкубка России. В этом матче армейцы сыграют с «Зенитом».

— Вам кажется, что ЦСКА подходит к завтрашней игре в укомплектованном состоянии?

— Лично мне кажется, что ЦСКА в целом надо усилить оборону. Конечно, у всех есть проблемы с комплектованием команды, — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Чанова.

— Вы ждете более раскрепощенный футбол?

— Жду настоящую кубковую игру. Думаю, ЦСКА и «Зенит» покажут класс.

Игра пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 15 июля и начнется в 17.00 по московскому времени. В 2022 году «Зенит» одержал победу над «Спартаком» в матче за Суперкубок страны (4:0).