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OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 20:23

Федотов — о матче за OLIMPBET Суперкубок России: «Был хороший прессинг и страсть, но не было забитых голов»

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча за OLIMPBET Суперкубок России против «Зенита» (0:0, пенальти — 4:5).

— Чего не хватило для победы в основное время и как оцените атмосферу в Казани?

— Сегодня просто феерическая атмосфера, полный стадион. Незабываемый антураж, нас горячо поддерживали болельщики. Их было очень много. Это 12 игрок. Команда сделала все, чтобы их отблагодарить. А не хватило нам забитых голов. Мы создавали, но не было последнего паса и точного удара. В «Зените» собраны игроки высочайшего класса и голкипер, который показал свое мастерство.

— Вы довольны игрой команды?

— Только мы знаем, что подготовка к матчу была проблемной. Не отказываюсь от своих слов: я горд командой, что она показывала сбалансированный футбол. Нам нанесли два удара со средней дистанции. Заставили Малкома бить с неудобной ноги. Был хороший прессинг, страсть. Но не было забитых голов.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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