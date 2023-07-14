Газзаев считает равными силы «Зенита» и ЦСКА в матче за OLIMPBET Суперкубок России

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии «СЭ» поделился ожиданиями от матча за OLIMPBET Суперкубок России между ЦСКА и «Зенитом».

«Это особый матч. Это Суперкубок. «Зенит» и «ЦСКА» подойдут к этому матчу в полной боевой готовности. Обе команды будут стримиться завоевать трофей. Сейчас сложно говорить, в каком игроки состоянии, так как предсезонная подготовка еще не закончилась. Увидим в этом матче. Могу сказать откровенно, соперники равные, первое и второе место чемпионата. Будет очень интересно. Хочется увидеть красивый футбол», — сказал Газзаев «СЭ».

Игра между ЦСКА и «Зенитом» пройдет в субботу, 15 июля. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.