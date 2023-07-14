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OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 15:00

«Зенит» — ЦСКА: дата и время начала матча OLIMPBET Суперкубок России

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
«Зенит» — ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В субботу, 15 июля, «Зенит» и ЦСКА сыграют в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Встреча пройдет на одном из самых вместительных стадионов страны — на «Ак Барс Арене» в Казани. Начало матча — 17.00 по московскому времени.

«Зенит» и ЦСКА трижды играли друг против друга в играх за Суперкубок России. Обе команды являются рекордсменами по числу побед — каждая завоевывала титул по 7 раз.

Это будет 15-й решающий матч за Суперкубок России между чемпионом и обладателем Кубка страны (или вице-чемпионом).

Следить за игрой в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru, на телеканале «Матч ТВ» и в матч-центре и онлайн-трансляции на сайте «СЭ». OLIMPBET Суперкубок России: анонс, прогнозы и другие материалы о матче на странице турнира.

«Зенит» — ЦСКА, OLIMPBET Суперкубок России: дата матча, составы и трансляция

ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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