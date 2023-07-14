«Зенит» — ЦСКА: дата и время начала матча OLIMPBET Суперкубок России

В субботу, 15 июля, «Зенит» и ЦСКА сыграют в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Встреча пройдет на одном из самых вместительных стадионов страны — на «Ак Барс Арене» в Казани. Начало матча — 17.00 по московскому времени.

«Зенит» и ЦСКА трижды играли друг против друга в играх за Суперкубок России. Обе команды являются рекордсменами по числу побед — каждая завоевывала титул по 7 раз.

Это будет 15-й решающий матч за Суперкубок России между чемпионом и обладателем Кубка страны (или вице-чемпионом).

Следить за игрой в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru, на телеканале «Матч ТВ» и в матч-центре и онлайн-трансляции на сайте «СЭ». OLIMPBET Суперкубок России: анонс, прогнозы и другие материалы о матче на странице турнира.