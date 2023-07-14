Клаудиньо прилетел с «Зенитом» в Казань на матч за OLIMPBET Суперкубок России против ЦСКА

«Зенит» прибыл в Казань, где состоится матч за OLIMPBET Суперкубок России против ЦСКА. Пресс-служба сине-бело-голубых опубликовала видео приезда игроков, которых встретили национальным блюдом чак-чак.

Вместе с командой прилетел полузащитник Клаудиньо, получивший повреждение в матче Кубка PARI Премьер с «Фенербахче». Сообщалось, что участие бразильца в игре с ЦСКА остается под вопросом.

Суперкубок России пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 15 июля. Начало — в 17.00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев.