Малафеев поздравил «Зенит» и отдельно Кержакова с победой в OLIMPBET Суперкубке России

Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев в разговоре с «СЭ» поздравил сине-бело-голубых с победой в OLIMPBET Суперкубке России.

«Безусловно, рад за Мишу Кержакова, да и за команду в целом. Трудный матч, где обе команды навязывали борьбу и создавали довольно-таки напряженные моменты у ворот. Что касается серии пенальти, Миша выглядел уверенно и сохранял спокойствие, особенно это было видно по коротким диалогам с Игорем Акинфеевым между ударами. Рад за его успех и успех команды в целом», — сказал Малафеев «СЭ».

«Зенит» выиграл восьмой Суперкубок России и стал рекордсменом по количеству трофеев. На втором месте находится ЦСКА с семью Суперкубками, на третьем — «Локомотив» (3).