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OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 19:55

Дюков оценил матч между «Зенитом» и ЦСКА за OLIMPBET Суперкубок России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков прокомментировал итог матча за OLIMPBET Суперкубок России.

«Зенит» обыграл ЦСКА в серии пенальти (0:0, пенальти — 5:4).

«Мы увидели сегодня качественный футбол. Может не было большого количества опасных моментов, футбол был скорее тактический. Команды играли аккуратно, футбол был закрытый и никто не хотел рисковать. Играли компактно, все свободные зоны перекрывали, но это был умный футбол. Мы увидели хорошие скорости и очень много единоборств.

Как вам формат без дополнительного время? Мы на такой формат перешли достаточно давно. Мне кажется, что это удачный формат и никто из команд не предъявлял претензий относительно того, что не удалось сыграть дополнительное время. И такой формат нравится болельщикам, потому что безусловно серия пенальти добавляет эмоций и драматизма.

Что касается данного матча, то я считаю, что он был проведен на очень высоком уровне. Мы пытаемся делать из футбола праздник. Хотим, чтобы этот праздник выходил за периметры 90 минут, который команды проводят на поле. Мне кажется, что у нас это получилось. Огромное спасибо Казани и руководству Республики, которые очень много сделали для подготовки и проведения этого матча. Они блестяще справились с этой задачей. И это безусловно была совместная работа РФС, города и республики Татартсан», — сказал Дюков в эфире matchtv.ru.

«Зенит» выиграл восьмой Суперкубок России и стал рекордсменом по количеству трофеев. На втором месте находится ЦСКА с семью Суперкубками, на третьем — «Локомотив» (3).

ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Дюков
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