Николаев предположил, доверит ли Семак место Васильеву в основе «Зенита» на OLIMPBET Суперкубок России

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Николаев рассказал, чего ждет от матча за OLIMPBET Суперкубок России между клубом из Санкт-Петербурга и ЦСКА.

«Честно говоря, оба тренера, и Семак, и Федотов, запутали перед этим Суперкубком. Поэтому даже не знаю, что думать. Даже с составами, как я понимаю, до конца нет ясности. Так что ожидаю как обычно огненного футбола в исполнении этих команд, ибо другого, по сути, у «Зенита» и ЦСКА не бывает», — приводит «РБ Спорт» слова Николаева.

Также он предположил, возможен ли выход Дмитрия Васильева на поле в основе «Зенита».

«Я думаю, вполне может быть. Как раз с его позицией и есть неопределенность. Он дважды вышел в товарищеских играх, ничего плохого про него сказать не могу. Поэтому допускаю такой сюрприз от Сергея Семака. И если это произойдет, значит, у клуба есть особые надежды на этого футболиста», — добавил экс-форвард.

Суперкубок России пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 15 июля. Начало — в 17.00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев.