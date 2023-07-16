Грушевский — о OLIMPBET Суперкубке: «Кержаков — лучший игрок матча. А у Акинфеева до серии пенальти вообще не было работы!»

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью «СЭ» высказал мнение о финале OLIMPBET Суперкубка России, где армейцы проиграли «Зениту» в серии пенальти (4:5).

— Как вам футбол?

— По пятибалльной шкале? На четверочку. Чувствуется, обе команды еще не в оптимальных кондициях. Действовали осторожно, с оглядкой на оборону. Поэтому матч феерическим не получился. Но и назвать его скучным язык не повернется. Происходящее напоминало футбольные шахматы. ЦСКА был ближе к победе, имел несколько голевых моментов. «Зенит» же впереди ничего не создал. До серии пенальти у Акинфеева вообще не было работы!

— Чего не скажешь о Кержакове.

— Ну, он однозначно лучший игрок матча! И в основное время спасал, и серию пенальти выиграл. Хотя эта победа кажется алогичной. Что ж, все как в 1/8 финала ЧМ-2018 Россия — Испания. Когда наш соперник выглядел интереснее, владел преимуществом, но дальше прошли мы.