«Зенит» обыграл ЦСКА и выиграл рекордный восьмой OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 19:22
«Зенит» по пенальти обыграл ЦСКА в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Встреча прошла в Казани на «Ак Барс Арене».
Основное время матча закончилось вничью — 0:0. В серии пенальти точнее оказались игроки «Зенита» — 5:4.
В конце первого тайма произошла потасовка после инцидента между сотрудником питерцев и игроком армейцев. Всего матч посетили 40876 болельщиков.
«Зенит» выиграл восьмой Суперкубок России и стал рекордсменом по количеству трофеев. На втором месте находится ЦСКА с семью Суперкубками, на третьем — «Локомотив» (3).