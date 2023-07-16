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OLIMPBET Суперкубок России

Сегодня, 08:30

«Зениту» очень сложно без Вендела. Клаудиньо надо было менять еще раньше». Мнение Газзаева о Суперкубке

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Сергей Карасев, Малком, Клаудиньо и Виллиан Роша
Сергей Карасев, Малком, Клаудиньо и Виллиан Роша.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Футболист Малком
Радость Малкома.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев — о матче за OLIMBET Суперкубок против «Зенита» (победа питерцев в серии пенальти).

— Сегодня встречались две лучшие команды страны — чемпион и обладатель Кубка. Однако качество игры в их исполнении оставляло желать лучшего, — заметил Газзаев. — Слишком много брака... Видно, что многие игроки армейцев и питерцев еще не в оптимальных кондициях. Что касается итогового результата, то пенальти — это всегда лотерея. Если же брать основное время, то ЦСКА, на мой взгляд, конечно, был ближе к победе.

 

— Москвичи наиграли на гол?

— Да. Они были более организованными, более агрессивными, более цельными. Здесь нужно отдать должное Кержакову, который совершил несколько сложных спасений. Да и в серии пенальти Михаил отразил два удара. Но в целом «Зенит» пока тяжеловат, играл натужно. Почти ничего не создал. Сразу бросается в глаза отсутствие Вендела. Без него команде Семака неимоверно сложно.

— Что скажете о Ду Кейросе?

— Он меня что-то не впечатлил. Был незаметен, почти ничего не создал.

 
&laquo;Зенит&raquo; в&nbsp;восьмой раз выиграл Суперкубок России по&nbsp;футболу. «Зенит» играл хуже ЦСКА, но взял суперкубок: Кержаков превзошел Акинфеева в серии пенальти

— Клаудиньо, как показалось, был не доволен тем, что его заменили.

— Считаю, его надо было менять еще раньше. Слабый матч в исполнении бразильца!

— К Малкому есть вопросы?

— Видно, что это мастер. Но у него сегодня далеко не все получилось. Видимо, еще надо набрать кондиции. В «Зените», помимо Кержакова, я бы еще выделил Барриоса. Вот он сыграл на своем высоком уровне.

Футболист Малком
Радость Малкома.
Фото Александр Федоров, "СЭ"

— ЦСКА не заметил ухода Медины? Зайнутдинов провел сильный матч?

— Я в общем-то никогда и не считал Медину системообразующим игроком армейцев. При этом соглашусь с вами. Зайнутдинов понравился. Играл агрессивно, нагнетал на своем фланге, выполнил отличную передачу на Гайича, но Кержаков сыграл в том эпизоде блестяще. Хорошо вошел в игру Кучаев. Выделил бы связку в обороне Роша-Мойзес. Они действовали без ошибок! Единственное — не хватило, наверное, исполнителя, который бы доставлял мячи Чалову. Нужен атакующий креативный полузащитник. А так, как я заметил выше, москвичи смотрелись предпочтительнее.

— ЦСКА показал, что на длинной дистанции способен побороться с «Зенитом» за чемпионство?

— Сейчас сложно об этом говорить. Длинные турниры имеют свою специфику. Но если ЦСКА продолжит играть так же, как во второй части прошлого сезона, то все возможно. Правда, при условии, что будет качественное усиление.

 
&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА. «Зенит» — обладатель Суперкубка России! Ренан повторил «удар Паненки». Live

— В какую линию?

— Во все. Нужен и нападающий, и атакующий полузащитник. Кроме того, надо приобрести одного сильного центрального защитника. Сегодня, как я понимаю, Дивеева заменили из-за травмы. И в целом, Игорь не отличается стабильностью. Так что при правильной селекционной работе армейцы способны замахнуться на самые высокие места.

Россия. Суперкубок.
15 июл, 17:00. Ак Барс Арена (Казань)
Зенит
0:0
ЦСКА

 

Клаудиньо
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
0
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