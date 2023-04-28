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Сегодня, 18:08

Агент Оздоева: «Если бы Магомеда вызвали в сборную, он бы поехал»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент Анзор Гаргаев, который представляет интересы полузащитника Магомеда Оздоева, прокомментировал невызов футболиста в сборную России на последние контрольные матчи.

«Если бы вызвали в сборную, поехал бы. А так ковыряться в причинах — смешно. Во-первых, это неэтично. Во-вторых, футболисты никогда не спрашивают, а почему меня не вызвали в сборную. Такой вопрос вообще неприемлем. С российским гражданством несколько тысяч футболистов в стране, и каждому, что ли, теперь отвечать? Я за четкую структурность. Есть главный тренер. Кого он вызывает, те должны явиться в сборную. Тренер ответственен за сборную, за вызов — за все. Даже задумываться на этот счет не хочется, голову ломать», — приводит слова Гаргаева Metaratings.ru.

Последний матч за сборную России Оздоев провел на Евро-2020 против сборной Дании. Всего на счету полузащитника 35 игр за национальную команду, в которых он забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

Источник: Metaratings
Магомед Оздоев
Футбол
Сборная России по футболу
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