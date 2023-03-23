Агент Сафонов — о матче Иран — Россия: «Мне игра не понравилась, она не удалась»

Агент Алексей Сафонов подвел итоги товарищеского матча между национальными командами России и Ирана (1:1).

«Мне игра не понравилась, она не удалась — и моментов много у наших ворот, и сзади не так надежно сыграли. Пенальти спорные и в одни, и в другие ворота. Постоянно состав меняется, а когда речь о сборной, состав должен наигрываться. Моментов у иранцев было больше, но они играли дома. Но скажу честно, мне и Иран не понравился, так, игра каких-то середняков. После второго матча с Ираком можно будет делать какие-то выводы», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.

26 марта россияне проведут второй товарищеский матч. Национальная команда России сыграет с Ираком в Санкт-Петербурге. Начало — в 18.00 по московскому времени.