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Сегодня, 19:50

Агент Сычевого прокомментировал попадание футболиста в окончательный список сборной России на матчи с Таджикистаном и Узбекистаном

Иван Шитик
Корреспондент
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Агент Андрей Талаев, представляющий интересы нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, прокомментировал попадание футболиста в окончательный список сборной России на матчи с Таджикистаном и Узбекистаном.

— Конечно, вызов в сборную влияет на интерес к футболисту. Но ценник остается такой, какой есть.

— В окончательном списке есть и Соболев, и Комличенко, и Чалов.

— Хорошая компания, чтобы себя проявить и проверить в условиях такой конкуренции.

— Как думаете, получит Сычевой игровое время?

— Уверен, что все, кого вызвали, получат игровое время. Но решать все равно Валерию Георгиевичу Карпину. В прошлый раз у сборной была одна игра, а сейчас планируется две. Понятно, что все зависит от тренировок, но 30 человек надо везти, наверное, чтобы дать шанс всем.

— Сможет Владимир конкурировать с такими игроками, как Соболев и Комличенко?

— 100 процентов. Для него это будет в любом случае полезно. Но ему вполне по силам конкурировать с ними за место в составе, — сказал агент «РБ Спорт».

Ранее тренерский штаб сборной России во главе со Валерием Карпиным назвал состав сборной на ноябрьский сбор.

Сборная России проведет товарищеские матчи с командами Таджикистана и Узбекистана 17 и 20 ноября соответственно.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-sy-chevogo-vladimiru-po-silam-konkurirovat-s-sobolevy-m-i-komlichenko-za-mesto-v-sbornoj/
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Владимир Сычевой
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