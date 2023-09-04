Александров назвал сборную Катара сильным соперником

Защитник «Нижнего Новгорода» Виктор Александров назвал сборную Катара по футболу сильным соперником для команды России в нынешних условиях.

«В нынешних обстоятельствах Катар — хороший соперник, который играл на чемпионате мира, поэтому я считаю, что хорошо, что мы с ними сыграем. Я в первый раз буду играть за сборную, как тут не настраиваться. Мне приятно попасть в сборную, сейчас уже можно подумать об этом. До этого важно было побеждать в чемпионате, сейчас уже хочется думать про сборную, хочется проявить себя и доказать, что в «Нижнем Новгороде» тоже есть качественные футболисты. Я удивился, когда увидел свое имя в списке сборной, радовался. Приятно, что вызвали, но на игру это никак не влияет, был и так всегда заряжен. 41 человек на сборах — это неожиданно. Но, как я понимаю, там олимпийская сборная Египта, так что в принципе понятен такой выбор. Я не знаю, что ожидать от работы с Карпиным, наверное, качественно поработать, чтобы он посмотрел на меня», — приводит слова Александрова РИА «Новости».

Сборная России по футболу два раза сыграет с олимпийской командой Египта — 7 и 11 сентября, матчи пройдут на стадионе в Суэце. 12 сентября россияне проведут гостевую игру против Катара на стадионе «Эль-Джануб».