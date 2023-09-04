Сборная России: актуальный состав на матчи сентября

Тренерский штаб объявил состав сборной России по футболу на сентябрьские игры

4 сентября в Новогорске собралась сборная России по футболу на тренировочные сборы. Стал известен список игроков, которые примут участие в сентябрьских товарищеских матчах.

Список футболистов сборной России на сентябрьские сборы

Вратари

Матвей Сафонов («Краснодар»)

Станислав Агкацев («Краснодар»)

Илья Лантратов («Локомотив»)

Илья Помазун («Урал»)

Владислав Тороп (ЦСКА)

Михаил Кержаков («Зенит»)

Защитники

Вячеслав Караваев («Зенит»)

Даниил Хлусевич («Спартак»)

Георгий Джикия («Спартак»)

Руслан Литвинов («Спартак»)

Даниил Денисов («Спартак»)

Сергей Волков («Краснодар»)

Виктор Александров («Пари НН»)

Артем Макарчук («Сочи»)

Вячеслав Литвинов («Сочи»)

Александр Солдатенков («Крылья Советов»)

Дмитрий Скопинцев («Динамо»)

Андрей Лангович («Ростов»)

Виктор Мелехин («Ростов»)

Илья Вахания («Ростов»)

Данила Прохин («Ростов»)

Егор Погостнов («Локомотив»)

Полузащитники

Дмитрий Баринов («Локомотив»)

Артем Карпукас («Локомотив»)

Антон Миранчук («Локомотив»)

Максим Глушенков («Локомотив»)

Сергей Пиняев («Локомотив»)

Данил Глебов («Ростов»)

Даниил Фомин («Динамо»)

Ярослав Гладышев («Динамо»)

Антон Зиньковский («Спартак»)

Максим Мухин (ЦСКА)

Иван Обляков (ЦСКА)

Никита Ермаков (ЦСКА)

Александр Юшин («Урал»)

Александр Головин («Монако»)

Степан Оганесян («Оренбург»)

Ярослав Михайлов («Пари НН»)

Дмитрий Васильев («Зенит»)

Александр Коваленко («Зенит»)

Кирилл Кравцов («Сочи)

Никита Салтыков («Крылья Советов»)

Даниил Кузнецов («Рубин»)

Нападающие

Николай Комличенко («Ростов»)

Александр Соболев («Спартак»)

Константин Тюкавин («Динамо»)

Федор Чалов (ЦСКА)

Тамерлан Мусаев («Балтика»)

Владислав Шитов («Крылья Советов»)

По медицинским показаниям из объявленного состава на сбор не примут участие в сентябрьских матчах: Евгений Морозов, Владимир Хубулов, Сергей Бабкин, Никита Кривцов, Александр Черников.

Также в день сбора дополнительно были вызваны шесть игроков: Михаил Кержаков, Александр Коваленко, Никита Салтыков, Владислав Шитов, Данила Прохин и Даниил Кузнецов.

Даты матчей сборной России в сентябре

Команда Валерия Карпина в сентябре проведет три товарищеские встречи навыезде: две с олимпийской сборной Египта и одну с командой Катара.

7 сентября. Египет — Россия — 19.00 мск

11 сентября. Египет — Россия — 19.00 мск

12 сентября. Катар — Россия — 19.00 мск

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