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Сегодня, 13:40

Сборная России: актуальный состав на матчи сентября

Тренерский штаб объявил состав сборной России по футболу на сентябрьские игры
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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4 сентября в Новогорске собралась сборная России по футболу на тренировочные сборы. Стал известен список игроков, которые примут участие в сентябрьских товарищеских матчах.

Список футболистов сборной России на сентябрьские сборы

Вратари

  • Матвей Сафонов («Краснодар»)
  • Станислав Агкацев («Краснодар»)
  • Илья Лантратов («Локомотив»)
  • Илья Помазун («Урал»)
  • Владислав Тороп (ЦСКА)
  • Михаил Кержаков («Зенит»)

Защитники

  • Вячеслав Караваев («Зенит»)
  • Даниил Хлусевич («Спартак»)
  • Георгий Джикия («Спартак»)
  • Руслан Литвинов («Спартак»)
  • Даниил Денисов («Спартак»)
  • Сергей Волков («Краснодар»)
  • Виктор Александров («Пари НН»)
  • Артем Макарчук («Сочи»)
  • Вячеслав Литвинов («Сочи»)
  • Александр Солдатенков («Крылья Советов»)
  • Дмитрий Скопинцев («Динамо»)
  • Андрей Лангович («Ростов»)
  • Виктор Мелехин («Ростов»)
  • Илья Вахания («Ростов»)
  • Данила Прохин («Ростов»)
  • Егор Погостнов («Локомотив»)

Полузащитники

  • Дмитрий Баринов («Локомотив»)
  • Артем Карпукас («Локомотив»)
  • Антон Миранчук («Локомотив»)
  • Максим Глушенков («Локомотив»)
  • Сергей Пиняев («Локомотив»)
  • Данил Глебов («Ростов»)
  • Даниил Фомин («Динамо»)
  • Ярослав Гладышев («Динамо»)
  • Антон Зиньковский («Спартак»)
  • Максим Мухин (ЦСКА)
  • Иван Обляков (ЦСКА)
  • Никита Ермаков (ЦСКА)
  • Александр Юшин («Урал»)
  • Александр Головин («Монако»)
  • Степан Оганесян («Оренбург»)
  • Ярослав Михайлов («Пари НН»)
  • Дмитрий Васильев («Зенит»)
  • Александр Коваленко («Зенит»)
  • Кирилл Кравцов («Сочи)
  • Никита Салтыков («Крылья Советов»)
  • Даниил Кузнецов («Рубин»)

Нападающие

  • Николай Комличенко («Ростов»)
  • Александр Соболев («Спартак»)
  • Константин Тюкавин («Динамо»)
  • Федор Чалов (ЦСКА)
  • Тамерлан Мусаев («Балтика»)
  • Владислав Шитов («Крылья Советов»)

По медицинским показаниям из объявленного состава на сбор не примут участие в сентябрьских матчах: Евгений Морозов, Владимир Хубулов, Сергей Бабкин, Никита Кривцов, Александр Черников.

Также в день сбора дополнительно были вызваны шесть игроков: Михаил Кержаков, Александр Коваленко, Никита Салтыков, Владислав Шитов, Данила Прохин и Даниил Кузнецов.

Даты матчей сборной России в сентябре

Команда Валерия Карпина в сентябре проведет три товарищеские встречи навыезде: две с олимпийской сборной Египта и одну с командой Катара.

7 сентября. Египет — Россия — 19.00 мск

11 сентября. Египет — Россия — 19.00 мск

12 сентября. Катар — Россия — 19.00 мск

Сборная России: новости и статьи, фото и видео, расписание матчей в актуальном виде на сайте

Валерий Карпин
Сборная Катара по футболу
Сборная России по футболу
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