Сборная России: актуальный состав на матчи сентября
Тренерский штаб объявил состав сборной России по футболу на сентябрьские игры
4 сентября в Новогорске собралась сборная России по футболу на тренировочные сборы. Стал известен список игроков, которые примут участие в сентябрьских товарищеских матчах.
Список футболистов сборной России на сентябрьские сборы
Вратари
- Матвей Сафонов («Краснодар»)
- Станислав Агкацев («Краснодар»)
- Илья Лантратов («Локомотив»)
- Илья Помазун («Урал»)
- Владислав Тороп (ЦСКА)
- Михаил Кержаков («Зенит»)
Защитники
- Вячеслав Караваев («Зенит»)
- Даниил Хлусевич («Спартак»)
- Георгий Джикия («Спартак»)
- Руслан Литвинов («Спартак»)
- Даниил Денисов («Спартак»)
- Сергей Волков («Краснодар»)
- Виктор Александров («Пари НН»)
- Артем Макарчук («Сочи»)
- Вячеслав Литвинов («Сочи»)
- Александр Солдатенков («Крылья Советов»)
- Дмитрий Скопинцев («Динамо»)
- Андрей Лангович («Ростов»)
- Виктор Мелехин («Ростов»)
- Илья Вахания («Ростов»)
- Данила Прохин («Ростов»)
- Егор Погостнов («Локомотив»)
Полузащитники
- Дмитрий Баринов («Локомотив»)
- Артем Карпукас («Локомотив»)
- Антон Миранчук («Локомотив»)
- Максим Глушенков («Локомотив»)
- Сергей Пиняев («Локомотив»)
- Данил Глебов («Ростов»)
- Даниил Фомин («Динамо»)
- Ярослав Гладышев («Динамо»)
- Антон Зиньковский («Спартак»)
- Максим Мухин (ЦСКА)
- Иван Обляков (ЦСКА)
- Никита Ермаков (ЦСКА)
- Александр Юшин («Урал»)
- Александр Головин («Монако»)
- Степан Оганесян («Оренбург»)
- Ярослав Михайлов («Пари НН»)
- Дмитрий Васильев («Зенит»)
- Александр Коваленко («Зенит»)
- Кирилл Кравцов («Сочи)
- Никита Салтыков («Крылья Советов»)
- Даниил Кузнецов («Рубин»)
Нападающие
- Николай Комличенко («Ростов»)
- Александр Соболев («Спартак»)
- Константин Тюкавин («Динамо»)
- Федор Чалов (ЦСКА)
- Тамерлан Мусаев («Балтика»)
- Владислав Шитов («Крылья Советов»)
По медицинским показаниям из объявленного состава на сбор не примут участие в сентябрьских матчах: Евгений Морозов, Владимир Хубулов, Сергей Бабкин, Никита Кривцов, Александр Черников.
Также в день сбора дополнительно были вызваны шесть игроков: Михаил Кержаков, Александр Коваленко, Никита Салтыков, Владислав Шитов, Данила Прохин и Даниил Кузнецов.
Даты матчей сборной России в сентябре
Команда Валерия Карпина в сентябре проведет три товарищеские встречи навыезде: две с олимпийской сборной Египта и одну с командой Катара.
7 сентября. Египет — Россия — 19.00 мск
11 сентября. Египет — Россия — 19.00 мск
12 сентября. Катар — Россия — 19.00 мск
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