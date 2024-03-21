Алексей Миранчук — о матче с Сербией: «Мы кайфовали с братом на поле»

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук поделился эмоциями от победы над Сербией (4:0) в товарищеском матче. В этой игре он забил один гол.

«Приятная атмосфера. Когда команда остается в меньшинстве, ты обычно расслабляешься, но сегодня этого не было. Надо отдать должное нашим ребятам. Мы кайфовали с братом на поле, старались показать больше нестандартных действий. Тяжело сказать, как бы мы выступили на Евро», — сказал Миранчук.

25 марта сборная России сыграет товарищеский матч с Парагваем. Игра также пройдет в Москве на «ВТБ Арене».