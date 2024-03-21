Сборная России разгромила Сербию в товарищеском матче

Сборная России с крупным счетом обыграла Сербию в товарищеском матче — 4:0. Встреча прошла в Москве на «ВТБ Арене».

На 21-й минуте матча главный арбитр Арда Кардешлер после проверки ВАР удалил сербского защитника Милана Гайича и назначил 11-метровый удар. Пенальти забил полузащитник сборной России Антон Миранчук.

Затем на 32-й минуте российский защитник Максим Осипенко удвоил преимущество команды, забив дебютный гол за национальную команду.

Во втором тайме отличились Алексей Миранчук (55-я минута) и Иван Сергеев (90+1-я). Также на 88-й минуте Арсен Захарян забил гол, но после проверки ВАР взятие ворот было отменено из-за офсайда у Сергеева.

25 марта сборная России сыграет товарищеский матч с Парагваем. Игра также пройдет в Москве на «ВТБ Арене».