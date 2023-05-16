Кавазашвили: «Камерун — очень сильная команда. Сборной России будет нелегко их обыграть»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о товарищеском матче сборной России против Камеруна.

«Камерун — очень сильная команда из Африки. Поэтому не знаю, как сборная России сыграет с нашим составом, который не имеет практики. В Камеруне полное доминирование французского футбола. Их команду еще нужно обыграть, это будет нелегко. Мне все равно, с кем сборная России будут играть. Главное, что сборной нужна практика. А практикой станет матч с командой любой страны, будь то азиатская, африканская или европейская. Главное, чтобы сборная России играла. А если они не будут играть, то они разучатся», — сказал Кавазашвили Betonmobile.ru.

Ранее «СЭ» сообщал, что товарищеский матч между сборными России и Камеруна может состояться 15 июня в Москве.