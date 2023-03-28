Ари назвал Азию отличным вариантом для сборной России

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари заявил, что России нужно переходить из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

«России нужно переходить в АФК. Совсем не играть — очень сложно и плохо для развития футбола в стране, а товарищеские матчи — это немного не то. Не надо ждать пока вернут в Европу. Это может затянуться. Азия — отличный вариант. Там тоже есть достойные соперники», — приводит слова Ари Sport24.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что на ближайшем исполкоме не будут рассматривать вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию.