Игнатьев: «У Карпина хороший подбор игроков, они способны дать бой сербам»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от предстоящего матча сборных России и Сербии.

«Матчи сборной России всегда по-особенному воспринимаются среди болельщиков. Пусть команда и не играет на официальных турнирах, а проверяет свои силы только в товарищеских матчах, для любителей футбола это все равно праздник. Тем более что в этот раз к нам приедут действительно серьезные соперники. Фаворит в матче против Сербии? У Карпина хороший подбор игроков, они способны дать бой сербам», — цитирует «РБ Спорт» Игнатьева.

Матч Россия — Сербия пройдет в четверг, 21 марта, на стадионе московского «Динамо». Начало встречи — 20.00 по московскому времени.