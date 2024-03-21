Сборные России и Сербии встретятся в рамках товарищеского матча в четверг, 21 марта. Игра состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, Россия. Начало — в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч сборных России и Сербии покажет федеральный телеканал «Матч ТВ» и платный канал «Матч! Премьер». Также встречу будет транслировать онлайн-платформа Okko Sport и онлайн-кинотеатр «Кинопоиск». «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию контрольной игры. Следите за ключевыми событиями игр сборной России в матч-центре «СЭ».

Последний товарищеский матч национальная команда провела 20 ноября 2023-го с Кубой, победив со счетом 8:0. Сборная России занимает 38-е место в рейтинге ФИФА. С 2022 года российская национальная команда не играет в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.

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