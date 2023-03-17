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Сегодня, 17:51

Колосков о вызове Миранчука и Головина в сборную России: «Эксперименты закончились»

Колосков прокомментировал вызов Головина и Миранчука в сборную России
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал вызов полузащитников Александра Головина и Алексея Миранчука в сборную России.

«Конечно, это означает, что эксперименты закончились. Другого комментария тут быть не может. Впереди у нас игры с сильными соперниками, это раз. Во-вторых, возможно участие в турнире в Центральной Азии. В-третьих, все, что хотел Карпин посмотреть, уже посмотрел. Поэтому сейчас нужно готовить конкретную команду к конкретным соревнованиям», — приводит слова Колоскова «Евро-Футбол.Ру».

Сборы начнутся 19 марта в Новогорске. Ожидается, что 23 марта сборная России сыграет с Ираном в Тегеране, а 26 марта команда Карпина встретится с Ираком в Санкт-Петербурге.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1005049056/1005051582_koloskov__o_vyizove_miranchuka_i_golovina_v_sbornuyu_rossii_eksperimentyi_zakonchilis
Александр Головин
Алексей Миранчук
Футбол
Сборная России по футболу
Вячеслав Колосков
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