Колосков о вызове Миранчука и Головина в сборную России: «Эксперименты закончились»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал вызов полузащитников Александра Головина и Алексея Миранчука в сборную России.

«Конечно, это означает, что эксперименты закончились. Другого комментария тут быть не может. Впереди у нас игры с сильными соперниками, это раз. Во-вторых, возможно участие в турнире в Центральной Азии. В-третьих, все, что хотел Карпин посмотреть, уже посмотрел. Поэтому сейчас нужно готовить конкретную команду к конкретным соревнованиям», — приводит слова Колоскова «Евро-Футбол.Ру».

Сборы начнутся 19 марта в Новогорске. Ожидается, что 23 марта сборная России сыграет с Ираном в Тегеране, а 26 марта команда Карпина встретится с Ираком в Санкт-Петербурге.