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Сегодня, 16:36

Бушманов поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший защитник сборной России Евгений Бушманов поделился мнением о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Сложная тема на самом деле, не хочется быть голословным. Информации недостаточно пока, чтобы развернуто ответить. Конечно, играть лучше, чем не играть вообще. Пока не попробуешь — не поймешь. Не понятно, когда нас захотят снова видеть в Европе. Сейчас в футбол умеют играть везде, в том числе и Азии. Важно, что и сборная и наши клубы будут получать международную практику. Это нужно учитывать», — приводит «РБ Спорт» слова Бушманова.

Окончательное решение по поводу перехода РФС в АФК может быть принято 27 декабря.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-bushmanov-o-perehode-v-aziyu-sejchas-v-futbol-vezde-umeyut-igrat-nuzhno-probovat/
Евгений Бушманов
Футбол
РФС
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