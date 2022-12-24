Бушманов поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию

Бывший защитник сборной России Евгений Бушманов поделился мнением о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Сложная тема на самом деле, не хочется быть голословным. Информации недостаточно пока, чтобы развернуто ответить. Конечно, играть лучше, чем не играть вообще. Пока не попробуешь — не поймешь. Не понятно, когда нас захотят снова видеть в Европе. Сейчас в футбол умеют играть везде, в том числе и Азии. Важно, что и сборная и наши клубы будут получать международную практику. Это нужно учитывать», — приводит «РБ Спорт» слова Бушманова.

Окончательное решение по поводу перехода РФС в АФК может быть принято 27 декабря.