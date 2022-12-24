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Сегодня, 14:40

Владимир Пономарев: «ЧМ-2026 Россия пропускает, но в Азию переходить нужно обязательно»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал возможный переход России в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Нас сейчас не вернут в УЕФА, а сборная России должна существовать. Только с кем играть? В Азии есть команды, с которыми можно соревноваться, научиться чему-то. Только чему нам учиться? Российские футболисты и так ничего не умеют. Последние игры с Узбекистаном и Таджикистаном показали, что мы никакие в футболе. Позор какой-то. ЧМ-2026 мы пропускаем, но переходить в Азию надо обязательно. Дюкову сейчас трудно. С другой стороны, из УЕФА нас никто не выгонял, поэтому отказываться от Европы тоже пока не имеет смысла», — приводит слова Пономарева «РБ Спорт».

Вице-президент РФС Денис Соловьев сообщал о том, что решение о переходе РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию будет принято до 31 декабря 2022 года.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-ponomarev-na-chm-2026-sbornaya-rossii-ne-popadet-no-v-aziyu-nado-perehodit-obyazatel-no/
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