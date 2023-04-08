Бывший гендиректор РФС считает, что сборная России должна выступить на турнире ЦАФА

Бывший генеральный директор РФС Александр Тукманов прокомментировал возможное участие сборной России в турнире ЦАФА, организованный Ассоциации футбола Центральной Азии.

«Можно ли назвать данный турнир планомерной интеграцией России в АФК? Нет, я не считаю, что это интеграция. Это просто участие в одном из соревнований. Раз поступило приглашение, значит на него нужно как-то реагировать. Так и отреагируют. Никаких проблем здесь не вижу. Вполне естественно принять предложение, если игроки будут свободны, и это вписывается в концепцию по поиску новых футболистов для сборной. Почему нет? Нужно участвовать. Я думаю, что это абсолютно правильно, потому что турнир товарищеский. Можно посмотреть игроков, которых можно будет задействовать. Тех футболистов, которые будут участвовать в финале Кубка, нужно оставить клубам. Это вполне нормально», — приводит слова Тукманова «Спорт День за Днем».

Ранее сообщалось, что сборная России может принять участие в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации этим летом.

Турнир планируется провести с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. Также отмечалось, что на турнире сыграют Иран, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан и Таиланд.

Ранее стало известно, что российских арбитров хотят пригласить работать на летний турнир ЦАФА.