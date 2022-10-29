Мирзоян: «Говорить, что Таджикистан ниже России по уровню, я бы не стал, соперника нельзя недооценивать»

Сегодня, 12:29
Бывший капитан сборной СССР Александр Мирзоян прокомментировал новость о том, что сборная России сыграет товарищеский матч с Таджикистаном.
«Сейчас Таджикистан — нормальная команда. Сборная должна жить, сборная должна существовать и готовиться к определенным турнирам, которые будут в дальнейшем. Мы не должны останавливаться и посыпать пеплом головы, говорить, что все потеряно. Ничего не потеряно. Жизнь продолжается. Сегодня это так. Мы должны готовить своих игроков, не останавливаться на достигнутом, прогрессировать.
Хотелось бы провести матч против сборной Армении, но сейчас в футбол вмешалась политика, поэтому трудно говорить о том, может состояться такая игра или нет. Говорить о том, что Таджикистан ниже нас по уровню, я бы не стал. Своего соперника нельзя недооценивать», — приводит слова Мирзояна Betonmobile.ru.
Встреча между сборными России и Таджикистана пройдет 17 ноября в Душанбе. Начало — в 18.00 по московскому времени.
Первой и единственной игрой национальной команды в 2022 году стал матч с Киргизией. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Валерия Карпина.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования