Мирзоян: «Говорить, что Таджикистан ниже России по уровню, я бы не стал, соперника нельзя недооценивать»

Бывший капитан сборной СССР Александр Мирзоян прокомментировал новость о том, что сборная России сыграет товарищеский матч с Таджикистаном.

«Сейчас Таджикистан — нормальная команда. Сборная должна жить, сборная должна существовать и готовиться к определенным турнирам, которые будут в дальнейшем. Мы не должны останавливаться и посыпать пеплом головы, говорить, что все потеряно. Ничего не потеряно. Жизнь продолжается. Сегодня это так. Мы должны готовить своих игроков, не останавливаться на достигнутом, прогрессировать.

Хотелось бы провести матч против сборной Армении, но сейчас в футбол вмешалась политика, поэтому трудно говорить о том, может состояться такая игра или нет. Говорить о том, что Таджикистан ниже нас по уровню, я бы не стал. Своего соперника нельзя недооценивать», — приводит слова Мирзояна Betonmobile.ru.

Встреча между сборными России и Таджикистана пройдет 17 ноября в Душанбе. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Первой и единственной игрой национальной команды в 2022 году стал матч с Киргизией. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Валерия Карпина.