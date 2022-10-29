Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 12:29

Мирзоян: «Говорить, что Таджикистан ниже России по уровню, я бы не стал, соперника нельзя недооценивать»

Мирзоян не считает сборную Таджикистана слабее сборной России
Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Новости

Бывший капитан сборной СССР Александр Мирзоян прокомментировал новость о том, что сборная России сыграет товарищеский матч с Таджикистаном.

«Сейчас Таджикистан — нормальная команда. Сборная должна жить, сборная должна существовать и готовиться к определенным турнирам, которые будут в дальнейшем. Мы не должны останавливаться и посыпать пеплом головы, говорить, что все потеряно. Ничего не потеряно. Жизнь продолжается. Сегодня это так. Мы должны готовить своих игроков, не останавливаться на достигнутом, прогрессировать.

Хотелось бы провести матч против сборной Армении, но сейчас в футбол вмешалась политика, поэтому трудно говорить о том, может состояться такая игра или нет. Говорить о том, что Таджикистан ниже нас по уровню, я бы не стал. Своего соперника нельзя недооценивать», — приводит слова Мирзояна Betonmobile.ru.

Встреча между сборными России и Таджикистана пройдет 17 ноября в Душанбе. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Первой и единственной игрой национальной команды в 2022 году стал матч с Киргизией. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Валерия Карпина.

Источник: https://betonmobile.ru/mirzoyan-ne-schitaet-sbornuyu-tadzhikistana-slabee-sbornoy-rossii

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
ЦСКА

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия
Барселона

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
Александр Мирзоян
6
0
Читайте также
«В чаше стадиона очень опасно». Что сейчас с «Донбасс Ареной» в Донецке
«Головин — это катастрофа!» Что пишут во Франции про российского футболиста
Американский экономист заявил о фактическом начале третьей мировой войны
Байден после выступления в Пенсильвании сымитировал прыжок со сцены
СМИ указали на изменение риторики Запада в отношении России
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: Сборная России, осень-2022: сборы и матчи в сентябре и ноябре
Мухамадиев — о товарищеском матче между сборными России и Таджикистана: «Для таджиков это будет хороший праздник»
Кузяев: «Таджики, так же как и киргизы, дадут бой сборной России»
Канчельскис — о матче России и Таджикистана: «Нужно показать, что мы есть. Для меня было честью играть за сборную!»
Колосков — о матче с Таджикистаном: «Хотелось бы играть с Бразилией и Аргентиной, но я все равно рад»
Сборная России сыграет товарищеский матч с Таджикистаном
В Таджикистане прокомментировали информацию о товарищеском матче со сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Мухамадиев — о товарищеском матче между сборными России и Таджикистана: «Для таджиков это будет хороший праздник»