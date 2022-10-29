Дасаев поддержал решение провести товарищеский матч между сборными России и Таджикистана

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев поддержал решение провести товарищеский матч между командами России и Таджикистана.

«Даже без официальных матчей сборной России все равно надо собираться, смотреть новых футболистов и играть. Да, пока такие соперники, как Таджикистан, а что теперь сделаешь? Других на данный момент нет. Через сколько нас вернут? Этого не могу сказать», — приводит «РБ Спорт» слова Дасаева.

Сборная России проведет матч против Таджикистана 17 ноября в Душанбе.