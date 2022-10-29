Дасаев поддержал решение провести товарищеский матч между сборными России и Таджикистана

Сегодня, 15:48
Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев поддержал решение провести товарищеский матч между командами России и Таджикистана.
«Даже без официальных матчей сборной России все равно надо собираться, смотреть новых футболистов и играть. Да, пока такие соперники, как Таджикистан, а что теперь сделаешь? Других на данный момент нет. Через сколько нас вернут? Этого не могу сказать», — приводит «РБ Спорт» слова Дасаева.
Сборная России проведет матч против Таджикистана 17 ноября в Душанбе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования