Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 15:31

Чепчугов: «Песьякову нужно убрать самоуверенность и добавить надежности»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов рассказал, что думает об игре голкипера сборной России Сергея Песьякова в товарищеском матче национальной команды с Ираком (2:0).

«Будем откровенны. Безусловно, Сергей является опытным голкипером и мастером вратарского цеха! Понятно, что тренерское требование — выходить от ворот через передачу, но Сергею нужно убрать самоуверенность и добавить надежности. Удачи ему и прекрасной карьеры! У остальных же с проявлением себя в клубах будет шанс надеть рубашку для матча сборной России. Карпина необходимо поддерживать, а не критиковать. Сегодня он лучший, и замены ему нет!» — цитирует Чепчугова Sport24.

34-летний Песьяков провел на поле весь матч с Ираком. Встреча сборных России и Ирака проходила 26 марта в Санкт-Петербурге.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-27-chepchugov-ob-oshibkakh-pesyakova-sergeyu-nuzhno-ubrat-samouverennost-i-dobavit-nadezhnosti
Сергей Песьяков
Сергей Чепчугов
Сборная России по футболу
Обсудить
Читайте также
Гол Малкина принес «Питтсбургу» победу над «Вашингтоном»
«10 лет живет как заключенная». Как жена Шумахера оберегает частную жизнь семьи
Москва допустила постановку вопроса о компенсации ущерба из-за подрывов СП
Подсмотрел — в скважину: какие данные собирал беспилотник США у Крыма
Председатель СК РФ взял на контроль расследование смерти двух детей в Екатеринбурге
Эксперт заявил о желании Китая выглядеть страной-миротворцем в глазах Запада
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в марте-2023: матчи с Ираном и Ираком
Сычев — об отношении Карпина к сборной России: «Он давно доказал свою преданность»
Гришин считает, что тренерскому штабу нужно определиться с основными кандидатами в сборную
Балахнин остался разочарован мартовским сбором национальной команды России
Пономарев считает, что матч с Ираком подарил надежду фанатам сборной России
Коновалов назвал печальным зрелищем игру сборной России в матче с Ираном
Билялетдинов — о матче Россия — Ирак: «Первый тайм — ужас! Но Карпин опытный тренер и сам разберется»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стрепетов: «Вообще не увидел сопротивления от сборной Ирака во втором тайме матча с Россией»

Глава РФС Дюков: «Мотивацией Малкома и Клаудиньо было получение паспорта РФ, а не российского футбольного гражданства»