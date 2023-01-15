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Сегодня, 11:28

Член исполкома РФС Гершкович — о создании рабочей группы: «Это нужно для того, чтобы остаться в Европе»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Член исполкома РФС Михаил Гершкович в комментарии для «СЭ» высказался о решении создать рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.

«Сейчас идет работа над тем, кто войдет в рабочую группу. В ближайшее время РФС объявит, кто в нее войдет. Было заявлено, что группа будет состоять из представителей ФИФА, УЕФА, МОК, министерства спорта и РФС. Мне не предлагали войти в рабочую группу. Эта группа создана именно для того, чтобы найти пути остаться в Европе и продолжить выступления на международной арене», — сказал Гершкович «СЭ».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Ранее Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил содействовать участию спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях под его эгидой, соблюдая санкции.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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