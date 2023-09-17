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Сегодня, 14:28

Денисов: «Игра за сборную — в первую очередь патриотизм. Футболисты отдают всего себя на поле»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Спартака» и сборной России Даниил Денисов поделился мнением о разнице между матчами против клубов РПЛ и матчами международного уровня.

«Тяжело судить по одному матчу, потому что в Египте совсем другие условия — жара 40 градусов, поле было хуже. Игра за сборную — это в первую очередь патриотизм, поэтому футболисты отдают всего себя на поле. Не говорю, что за клуб играют с меньшей ответственностью, но за сборную футболисты всегда стараются на 100 процентов, бегут до конца, отрабатывают. Думаю, момент патриотизма сказывается на игре, на интенсивности», — приводит слова Денисова «РБ Спорт».

В сентябре сборная России U23 провела две товарищеские игры против олимпийской сборной Египта. Первый матч закончился ничьей 1:1, во второй встрече египтяне победили со счетом 2:1.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
Сборная России по футболу
Даниил Денисов
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