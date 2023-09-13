Деменко считает, что сборной России надо сыграть с Аргентиной или Бразилией

Бывший полузащитник сборной России Максим Деменко считает, что для национальной команды страны в условиях отстранения от международных турниров важно проводить матчи с сильными соперниками.

«Ребята должны понимать, что, приезжая в сборную, они должны показывать максимум. Когда будут официальные игры, конкуренция, мы увидим другую сборную. Сегодня у нас проблемы в игре, но ничего страшного. Самое главное, что у нас есть игроки, в том числе и молодые, которые достаточно амбициозны. Будем ждать новых матчей, надо договариваться и с азиатскими сборными, может быть, с Аргентиной и Бразилией. Даже если будем пропускать мячи, ничего страшного», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В сентябре 2023-го сборная России из игроков не старше 23 лет провела две игры с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1).