Деменко сравнил сборную России с Германией

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко высказался о возможном возвращении сборной России к междунарондым соревнованиям.

По его словам, сборная России не будет в положении новичка, если вернется в международные турниры.

«У нас сейчас идет становление команды, но можно посмотреть и на другие сборные. Вот Германия. Там поменялось поколение, много молодых новых игроков, поменялся тренер, и они сейчас в поиске нового. Проиграли Японии — 1:4, когда такое было, чтоб сборная Германии крупно проигрывала Японии? Но даже у нее есть серьезные проблемы», — цитирует Деменко «Газета.Ru».

12 сентября сборная России в гостях сыграла вничью в товарищеском матче со сборной Катара (1:1). До этого другой состав национальной команды, составленный из футболистов младше 23 лет, сыграл вничью (1:1) и уступил (1:2) в двух матчах против олимпийской сборной Египта.