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Сегодня, 13:06

Карпин объяснил использование всех игроков сборной России в матче с командой Катара

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что дал возможность всем полевым футболистам поучаствовать в товарищеском матче против Катара (1:1), чтобы они почувствовали, каково это — играть за национальную команду.

«В этот раз все футболисты вышли на поле, потому что катарцы разрешили сделать 12 замен. Да, дал почувствовать всем игру за сборную, получили все премию, так скажем, за работу, которую провели за время сборов», — цитирует Карпина ТАСС.

12 сентября сборная России в гостях сыграла вничью с командой Катара (1:1). В этом матче были задействованы все полевые российские игроки.

Источник: https://tass.ru/sport/18739835
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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