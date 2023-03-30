Дюков: «Мы ставим задачу о возвращении сборной России к европейским соревнованиям»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном выходе РФС из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

— Выход из УЕФА в апреле? Теоретически возможно все. Но перед собой мы ставим задачу о возвращении нашей сборной к европейским соревнованиям. Дорожная карта? Есть конкретика, но мы не комментируем промежуточные итоги и результаты по договоренности с УЕФА. Ориентировочные сроки были 3 месяца, мы продолжаем работу. Мы поставили перед собой задачу договориться о дорожной карте — мы ведем над этим работу. Кто-то валяет дурака? Мы работаем над этим каждый день. Мы создали рабочую группу, чтобы решить вопрос возвращения или невозвращения к европейским соревнованиям. Когда мы поймем, что это возможно или невозможно — будем считать, что работа группы завершена. 1 апреля — это ориентировочный срок, — сказал Дюков.

Весной 2022 года Международная федерация футбол (ФИФА) и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря исполком РФС принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения сборных и клубов к международным турнирам.