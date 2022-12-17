Сычев поддержал возможный переход в АФК: «Сборной нужна практика»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычев с в комментарии «СЭ» высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию.

«Переход в Азию? Мы все заложники нынешней ситуации. Сборной нужна практика. Игроки должны практиковаться именно в матчах с другими сборными. Я поддерживаю вариант с Азией, потому что нам сейчас нужна именно соревновательная часть. Нам необходим именно футбол», — сказал Сычев «СЭ».

На ближайшем исполкоме РФС, который пройдет 23 декабря, будет поднят вопрос о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.