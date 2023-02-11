Кузманович высказался о возможном товарищеском матче между сборными России и Сербии

Экс-полузащитник сборной Сербии Здравко Кузманович в комментарии для «СЭ» высказался о возможном товарищеском матче между сборными России и Сербии.

— Молодежная сборная России играла товарищеский матч против сербской национальной команды. Это полезный опыт?

— Я не понимаю, почему российские сборные не играют на международных турнирах. Хорошо, что наши молодежные сборные играли друг с другом. Россия и Сербия — друзья. Я считаю, что они могут играть с Сербией. Но я также надеюсь, что Россия может играть против других сборных. Это важно. Мы футболисты, и мы хотим играть. Это самое важное.

— «Зенит» и «Црвена Звезда» проводят товарищеские матчи. Как вы относитесь к этому?

— Проведение таких матчей — это хорошо и для России, и для Сербии.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.