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Сегодня, 14:06

Sky News: ФИФА может допустить юношеские сборные России до участия в международных турнирах

Руслан Минаев
Футболисты юношеской сборной России.
Фото РФС
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ФИФА может допустить российские сборные до 17 лет до участия в международных турнирах под своей эгидой, если она пройдут квалификацию через соревнования УЕФА, сообщает Sky News.

Ранее источник утверждал, что УЕФА пытается успокоить страны, которые отказываются играть с Россией.

26 сентября исполком УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой сборные России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Решение касается как мужских, так и женских команд.

27 сентября в пресс-службе УАФ сообщили, что команды среди игроков до 17 лет не будут участвовать в турнирах УЕФА с россиянами. Позже Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва также отказались играть в соревнованиях с участием юношеских сборных России.

Российские сборные должны будут проводить свои матчи на нейтральной территории без использования флага и гимна.

Все российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с конца зимы 2022 года. Это решение продолжает действовать.

Футбол
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ФИФА
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