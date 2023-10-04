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Сегодня, 12:33

В сборной Кении объяснили, почему матч против России пройдет на стадионе отеля «Titanic Mardan Palace»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Медиа-менеджер сборной Кении Ян Муюмба в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос дате прилета в Турцию для проведения товарищеского матча против России.

«Делегация сборной Кении отправится в Турцию в воскресенье, 8 октября. Время отправки и прилета еще не определены, так как у нас еще нет полностью составленного маршрута. Надеемся получить его до пятницы, 6 октября», — сказал «СЭ» Муюмба.

В Федерации также ответили на вопрос о том, почему для проведения матча был выбран стадион «Titanic Mardan Sports Complex» который принадлежит одноименному турецкому отелю.

«Мне кажется, выбор стадиона был обусловлен тем, что команда не хочет много передвигаться в перерывах между тренировками. Плюс, чтобы команда успевала восстанавливаться после двух тренировок в день», — добавил Муюмба.

Россия 12 октября проведет товарищеский матч с Камеруном в Москве, а также 16 октября встретится с Кенией в Турции.

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