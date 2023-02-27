Газзаев — об игре России с Ираком: «Любую возможность нужно использовать»

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о возможном матче национальной команды с Ираком.

По информации «СЭ», сборная России проведет товарищеский матч против сборной Ирака 27 марта в Сочи.

«Любые международные встречи важны для сборной России. Потому что она сейчас проводит не так много матчей, как это обычно бывает. Любую возможность нужно использовать. Ирак хороший соперник, чтобы посмотреть на новых игроков в нашей сборной. В Сочи прекрасный стадион, мне кажется, что на матче будет много болельщиков», — сказал Газзаев «СЭ».

26 февраля стало известно, что 23 марта в Тегеране сборная России сыграет в товарищеском матче с Ираном.