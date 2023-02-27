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Сегодня, 18:03

Игнатьев призвал вызвать Дзюбу в сборную России ради побития рекорда

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев предложил вызвать в национальную команду нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу, чтобы он единолично стал лучшим бомбардиром в истории сборной.

«Сегодня у нас нет оснований представлять себе, что Дзюба должен играть в сборной, потому что мы его видели только один тайм против «Спартака». В первом тайме он был подобием на Дзюбу. Мы не имеем права рекомендовать его в сборную. Стоит ли вызвать Дзюбу для символизма, чтобы он стал единолично лучшим бомбардиром в истории сборной России? Конечно, с точки зрения имиджа стоит это сделать, чтобы показать, что у нас есть такой Дзюба, он забил столько-то мячей. Почему бы тогда не вызвать? В своё время так «Локомотив» выпустил Лоськова, когда он уже завершил карьеру. Ничего страшного не будет, если Дзюба выйдет минут на 10. Это будет поощрением его спортивных достижений и заслуг», — приводит слова Игнатьева Legalbet.

34-летний Дзюба делит статус лучшего бомбардира в истории сборной России с Александром Кержаковым, который уже завершил карьеру футболиста. На счету обоих форвардов по 30 мячей за национальную команду.

Источник: https://legalbet.ru/news/eto-budet-pooshreniem-ego-sportivnih-zaslug-ignatev/
Артем Дзюба
Футбол
Сборная России по футболу
Борис Игнатьев
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