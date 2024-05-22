Газзаев назвал хорошей новость о переговорах с Карпиным по продлению контракта: «Работа соответствует уровню»

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал «СЭ» возможное продление контракта с главным тренером национальной команды России Валерием Карпиным.

«Это хорошая новость, конечно же. Сегодня сборная должна существовать, и при Карпине она показывает хорошую игру и результаты. В любом случае если идут переговоры о продлении контракта, значит, что работа Валерия Георгиевича соответствует уровню, и что он может продолжать свою работу», — сказал Газзаев «СЭ».

В среду, 22 мая, «СЭ» сообщил о том, что президент РФС Александр Дюков и главный тренер сборной России Валерий Карпин провели первый раунд переговоров о продлении контракта. С высокой долей вероятности 55-летний специалист подпишет новое двухлетнее соглашение в начале лета.

(Денис Сафронов)