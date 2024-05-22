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Сегодня, 18:06

Ташуев назвал логичным возможное продление контракта с Карпиным: «Он прекрасно знает всех ребят»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший тренер «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Я думаю, это логично. Сейчас сборная у нас особенная. Мы в турнирах не участвуем. Глобальной работы в сборной нет. Здесь главное — отслеживать наших лучших и молодых футболистов. Валерий уже несколько лет здесь работает, он прекрасно знает всех ребят. Надо готовиться к будущим свершениям и держать уровень», — сказал Ташуев «СЭ».

Валерий Карпин должен продолжить работать в&nbsp;сборной России. Продление контракта с Карпиным в сборной России — логичный шаг. Альтернатива — Черчесов

В среду, 22 мая, «СЭ» сообщил о том, что президент РФС Александр Дюков и главный тренер сборной России Валерий Карпин провели первый раунд переговоров о продлении контракта. С высокой долей вероятности 55-летний специалист подпишет новое двухлетнее соглашение в начале лета.

Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
Сергей Ташуев
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