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Сегодня, 18:45

Главный тренер сборной Камеруна Сонг рассказал, почему Шупо-Мотинг и Замбо-Ангисс пропустят матч с Россией

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг на пресс-конференции рассказал о готовности команды к товарищескому матчу с Россией. Он рассказал, кто пропустит игру.

— Кто из футболистов не сможет принять участие в завтрашнем матче?

— Не будет двух игроков — Шупо-Мотинга и Замбо-Ангисса. Мы выбрали 24 футболистов, каждый из них заслуживает своего места в команде. Мы готовы выйти на поле и показать свою лучшую игру.

— Вы помните матч в 1994 году между Россией и Камеруном? Как изменился российский футбол по сравнению с тем временем?

— Я прекрасно помню 1994 год, но тогда не удалось сыграть. Сегодня мы знаем, что время прошло, уже новое поколение. Футбол стал другим. Камерун остается одной из лучших африканских команд. Это будет отличный матч, хорошие футболисты. Знаем, что россияне будут здорово играть. Было бы здорово попытаться сыграть лучше, чем в прошлый раз.

— Вы сказали про двух футболистов, которые не смогут сыграть. Правда ли, что «Бавария» и «Наполи» могли не отпустить их по политическим причинам?

— Нет, абсолютно. У них есть некоторые проблемы со здоровьем. Нестрашно, что они пропустят игру. Мы вышли на Кубок Африки, который пройдет в январе, будет лучше, если они будут готовы к нему. Тот же Шупо-Мотинг провел всего 5 минут в последней игре.

Матч между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.

Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
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