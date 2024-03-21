Карпин: «Удаление игрока Сербии сыграло большую роль. Лучше, чтобы не удаляли»

Судейство
21 марта, 22:47
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал победу над Сербией (4:0) в товарищеском матче.
— Довольны ли сегодня игрой?
— Удаление сыграло большую роль. Если это отбросить, то не понравилась концовка первого тайма. Расслабились, наверное.
— Лучше, чтобы не удаляли?
— Конечно. Может быть, было бы хуже в плане результата. Но информации получили бы больше. К сожалению, мы практически не получили информации по итогу этого матча.
25 марта сборная России сыграет товарищеский матч с Парагваем. Игра также пройдет в Москве на «ВТБ Арене».