Карпин: «Удаление игрока Сербии сыграло большую роль. Лучше, чтобы не удаляли»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал победу над Сербией (4:0) в товарищеском матче.

— Довольны ли сегодня игрой?

— Удаление сыграло большую роль. Если это отбросить, то не понравилась концовка первого тайма. Расслабились, наверное.

— Лучше, чтобы не удаляли?

— Конечно. Может быть, было бы хуже в плане результата. Но информации получили бы больше. К сожалению, мы практически не получили информации по итогу этого матча.

25 марта сборная России сыграет товарищеский матч с Парагваем. Игра также пройдет в Москве на «ВТБ Арене».