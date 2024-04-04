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Сборная России

Сегодня, 14:16

Глебов рассказал, играют ли футболисты сборной России в карты

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал, как футболисты в сборной России играют в карты. Он назвал тех, кто чаще всего проигрывает.

— Больше всех проигрывают Сережа Пиняев и Юра Горшков. Им отдельный «привет». Мы играем на интерес. На задания тоже не играем. Есть кое-что, но это тайна. Деньги? Не, на деньги не интересно. Так что пусть в секрете останется.

— Карпин не приходит с вами в карты поиграть?

— Нет, Валерий Георгиевич ходит и смотрит. Контролирует процесс, — сказал Глебов Sport24.

Сегодня, 4 апреля, сборная России поднялась с 38-го на 35-е место в обновленном рейтинге ФИФА.

В марте сборная России одержала разгромную победу над Сербией со счетом 4:0.

Источник: https://sport24.ru/football/news-635243-glebov-ob-igre-v-karty-v-sbornoy-na-dengi-ne-interesno-yest-koye-chto-no-eto-v-tayne
Данил Глебов
Сборная России по футболу
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