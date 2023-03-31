Кафанов оценил игру Сафонова в товарищеском матче против сборной Ирана

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал игру голкипера Матвея Сафонова в товарищеском матче против Ирана (1:1).

«То, что Матвей недоволен своей игрой, говорит о том, что он сам к себе предъявляет высокие требования. Это дает нам, тренерам, надежду на его дальнейший прогресс. Матвей — талантливый голкипер, хотелось бы, чтобы он реализовал себя в футболе по максимуму.

Вратарские ошибки разделяют на две категории: технический брак и неправильное принятие решения. У Матвея было и то, и другое. Атаку он начинал очень неплохо, если учесть, что в клубе отступили от прежних принципов розыгрыша мяча от ворот за счет коротких и средних передач. Направление начала атаки он выбирал правильно», — цитирует Кафанова «РБ Спорт».

24-летний Сафонов провел всю встречу против сборной Ирана.