Кафанов рассказал, что шесть вратарей вызывались в сборную России и еще четверо были кандидатами

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, сколько российских голкиперов могут получить вызов в национальную команду.

«В прошлом году вызывалось шесть вратарей. Еще четверо у нас были кандидатами на вызов в сборную», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

В прошлом году в сборную России были вызваны: Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»), Михаил Кержаков («Зенит»), Александр Селихов («Спартак»), Иван Ломаев («Крылья Советов») и Сергей Песьяков («Ростов»).