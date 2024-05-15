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Сегодня, 17:22

Кафанов заявил, что Латышонок является одним из кандидатов на вызов в сборную России

Сергей Жуков
корреспондент
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в комментарии для «СЭ» оценил шансы голкипера «Балтики» Евгения Латышонка попасть в заявку национальной команды на июньский сбор.

«Латышонок является одним из кандидатов на вызов в сборную в июне. Его игра в матче со «Спартаком» увеличила шансы на попадание в сборную», — сказал Кафанов «СЭ».

В текущем сезоне 25-летний Латышонок провел 31 матч за «Балтику» во всех турнирах, пропустил 37 голов и 8 раз отыграл на ноль.

7 июня сборная России в Минске проведет товарищеский матч против Белоруссии. Игра пойдет в зачет рейтинга ФИФА.

Футбол
Сборная России по футболу
ФК Балтика
Виталий Кафанов
Евгений Латышонок
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